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На Дону в аварии пострадали три человека, в том числе ребенок

ДТП произошло 18 февраля на автодороге Дубовское-Заветное. Три человека, включая 12-летнего подростка пострадали в результате ДТП в Дубовском районе, сообщили в управлении ГАИ по Ростовской области.

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