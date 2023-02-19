На Дону в аварии пострадали три человека, в том числе ребенок

ДТП произошло 18 февраля на автодороге Дубовское-Заветное. Три человека, включая 12-летнего подростка пострадали в результате ДТП в Дубовском районе, сообщили в управлении ГАИ по Ростовской области.
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