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Сенатор Куэльяр заявил, что ситуация на южной границе вредит кампании Байдена

Сенатор Куэльяр заявил, что ситуация на южной границе вредит кампании Байдена

Член палаты представителей конгресса США от штата Техас Генри Куэльяр заявил, что ситуация на южной границе страны наносит вред предвыборной кампании действующего президента Джо Байдена, так как из-за нее растет недовольство среди латиноамериканских избирателей и тех, кто поддерживает Демпартию.

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