Юрист Адамс рассказал, какое наказание грозит водителям за выезд на встречку при отсутствии разметки

МОСКВА, 10 ноября, ФедералПресс. На широких дорогах с очевидным числом полос движения выезд на встречную полосу может обернуться для водителей штрафом до 5 тысяч рублей или лишением водительских прав на срок до шести месяцев, даже если разметка скрыта под снегом.