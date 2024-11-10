Юрист Адамс рассказал, какое наказание грозит водителям за выезд на встречку при отсутствии разметки

МОСКВА, 10 ноября, ФедералПресс. На широких дорогах с очевидным числом полос движения выезд на встречную полосу может обернуться для водителей штрафом до 5 тысяч рублей или лишением водительских прав на срок до шести месяцев, даже если разметка скрыта под снегом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии