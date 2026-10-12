Травников потребовал возобновлять подвоз детей к школам за сутки

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников потребовал возобновлять движение школьных автобусов не позднее чем через сутки после перерыва, взяв такие маршруты под особый контроль.
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