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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Буффон получил карточку кумира с рейтингом 91 в FC 25

Буффон получил карточку кумира с рейтингом 91 в FC 25

EA Sports показала первую карточку кумира в FC 25. Джанлуиджи Буффон получил рейтинг 91. Буффон завершил карьеру в августе 2023 года.

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