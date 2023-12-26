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Пугачева и Галкин отмечают отмену концертов Фили или годовщину свадьбы, или то, что про них забыли на 3 дня после содомии Ивлеевой

Пугачева и Галкин отмечают отмену концертов Фили или годовщину свадьбы, или то, что про них забыли на 3 дня после содомии Ивлеевой

Avia.pro - Новости Алла Пугачева и Максим Галкин (иноагент) отмечают годовщину свадьбы, или отмену концерта Фили«12 лет узаконенного счастья» , — написал шоумен.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
только  полная  пиндосская  гниль может являться  поклонникмо  пидора Фильки.
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1 д.
ЛЗ
Лариса Золотарева
В бомжатнике каком то отмечают.......
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23 час.

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