Пугачева и Галкин отмечают отмену концертов Фили или годовщину свадьбы, или то, что про них забыли на 3 дня после содомии Ивлеевой

Avia.pro - Новости Алла Пугачева и Максим Галкин (иноагент) отмечают годовщину свадьбы, или отмену концерта Фили«12 лет узаконенного счастья» , — написал шоумен.
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