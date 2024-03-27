Захарова: Россия возмущена поведением Франции на заседании СБ по Югославии

Россию возмутило поведение Франции на заседании СБ ООН по агрессии НАТО против Югославии. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
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