Заноза

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Дмитрий Медведев: Вновь посмевший поднять голову в Европе нацизм будет разбит и повержен

Дмитрий Медведев: Вновь посмевший поднять голову в Европе нацизм будет разбит и повержен

Совпадение некоторых исторических дат – само по себе символ. Зимой 1941-1942 гг. после разгрома фашистских войск под Москвой Красная армия перешла в решительное контрнаступление, в тяжелых и кровопролитных боях начала свой путь к Великой Победе.

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