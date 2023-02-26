Дмитрий Медведев: Вновь посмевший поднять голову в Европе нацизм будет разбит и повержен

Совпадение некоторых исторических дат – само по себе символ. Зимой 1941-1942 гг. после разгрома фашистских войск под Москвой Красная армия перешла в решительное контрнаступление, в тяжелых и кровопролитных боях начала свой путь к Великой Победе.