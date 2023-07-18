Народ, тут Чубайс статью написал. Бывший главный прихватизатор всея Руси, а теперь «независимый исследователь из Великобритании.
Чубайс статью написал
Комментарии
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Михалыч
Об этом гаде ничего не хочу знать. НО походя мазать той же краской создателей Новой Хронологии - это как из-за угла крикнуть нецензурно и скрыться. Жизнь все расставит по своим местам и их будут помнить долго, а автора этого опуса забудут.
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16 час.
Владимир Стеклов
Не этого черта нужно привезти и посадить пожизненно,тогда многое вскроется
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15 час.
Галина Друзина
Я согласна с Владимиром Стекловым.
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8 час.
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