Чубайс статью написал

Михалыч

Об этом гаде ничего не хочу знать. НО походя мазать той же краской создателей Новой Хронологии - это как из-за угла крикнуть нецензурно и скрыться. Жизнь все расставит по своим местам и их будут помнить долго, а автора этого опуса забудут.