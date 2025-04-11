Житель Череповца выиграл 20 млн рублей в лотерею благодаря подарочному билету

Житель Череповца, военнослужащий на пенсии Юрий, выиграл 20 миллионов рублей в лотерею «Лавина призов» благодаря билету, полученному в подарок при покупке 10 билетов другой лотереи, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Национальной лотереи».