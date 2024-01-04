Почему рынок криптовалют установил рекордные минимумы и максимумы за два дня торгов. И что там с одобрением Bitcoin ETF?

Капитализация рынка криптовалют переписала максимумы 202-го года уже на второй день торгов. По данным CoinMarketCap, общая стоимость цифровых валют поднялась до уровня $1,76 трлн, чтобы упасть на следующий день до отметки $1,62 трлн.
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