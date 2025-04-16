В Хакасии бык насмерть затоптал мужчину, который должен был сделать ему укол

Мужчина планировал вакцинировать животное, но оказался под копытами.В Республике Хакасия произошла трагедия: бык, которому пытались поставить прививку, нанёс смертельные травмы мужчине, делавшему ему укол.
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