Театр абсурда

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Посреди ночи британских наёмников всполошил настойчивый стук в дверь. "Кто там?" – ответ на русском пробрал англичан до мурашек

Посреди ночи британских наёмников всполошил настойчивый стук в дверь. "Кто там?" – ответ на русском пробрал англичан до мурашек

Вернувшийся с сафари в мокрых штанах британский наёмник Гарри Роу рассказал в интервью газете The Times о своих впечатлениях после военной командировки в Восточной Европе.

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