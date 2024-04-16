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В Тюменской области критично поднялся уровень воды в реке Ишим

В Тюменской области критично поднялся уровень воды в реке Ишим

МЧС призвал жителей немедленно покинуть дома. Власти объявили, что началось половодье. Сложная ситуация с паводками и в Кургане и ТомскеКритический подъем воды зафиксировали в Тюменской области на реке Ишим.

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