В Тюменской области критично поднялся уровень воды в реке Ишим

МЧС призвал жителей немедленно покинуть дома. Власти объявили, что началось половодье. Сложная ситуация с паводками и в Кургане и ТомскеКритический подъем воды зафиксировали в Тюменской области на реке Ишим.
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