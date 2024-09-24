"Автостат": автомобили с пробегом подорожают в конце сентября

Подержанные автомобили в России подорожают в конце сентября 2024 года. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на директора департамента автомобилей с пробегом ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Андрея Гришакова.
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