Чек-лист для ИТ-работодателя: стратегии найма женщин в кризис

Почему так важна инклюзивная стратегия подбора персонала с учетом разнообразия — не только гендерного, но и культурного, языкового, этнического? По результатам масштабного исследования консалтинговой фирмы PwC о гендерном равенстве в найме, выяснилось, что у компаний с инклюзивными управленческими командами на 19% более высокие доходы и в 1,7 раза больше шансов стать инновационными лидерами в своих сегментах рынка, что особенно ценно в кризисные времена, когда открываются новые возможности.