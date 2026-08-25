FT: цены ЕС на газ достигли максимальных значений с 2023 года

Европейский рынок сжиженного природного газа столкнулся с заметным ростом цен. В начале недели стоимость СПГ достигла 22,83 доллара за миллион британских тепловых единиц - более чем вдвое выше уровня годичной давности и максимум с января 2023 года.
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