“МыВместе»: в Твери запустили первую в России сеть гуманитарных штабов с программами поддержки

21 августа в Твери состоялось знаковое событие для добровольческого движения региона – второй Слет гуманитарных штабов Тверской области «МыВместе», который стал стартовой площадкой для создания единой сети и внедрения новых программ поддержки тех, кто регулярно помогает фронту.