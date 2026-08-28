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“МыВместе»: в Твери запустили первую в России сеть гуманитарных штабов с программами поддержки

“МыВместе»: в Твери запустили первую в России сеть гуманитарных штабов с программами поддержки

21 августа в Твери состоялось знаковое событие для добровольческого движения региона – второй Слет гуманитарных штабов Тверской области «МыВместе», который стал стартовой площадкой для создания единой сети и внедрения новых программ поддержки тех, кто регулярно помогает фронту.

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