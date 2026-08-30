ВС РФ поразили комбинат в Киеве, где хранились взрывчатые вещества

Минобороны РФ сообщило о нанесении удара по комбинату асбестоцементных изделий, чьи складские площади использовались для накопления взрывчатых веществ компании ООО «Умные боеприпасы».
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