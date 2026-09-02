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Медведь пришел к заимке отшельницы Агафьи Лыковой

Медведь пришел к заимке отшельницы Агафьи Лыковой

РИА Новости/Максим Блинов В окрестностях заимки отшельницы Агафьи Лыковой в заповеднике "Хакасский" заметили бурого медведя.

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