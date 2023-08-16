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Гвардиола догнал Анчелотти по победам в Суперкубке Европы – 4

Гвардиола догнал Анчелотти по победам в Суперкубке Европы – 4

У тренеров по 4 победы в этом турнире. Анчелотти брал Суперкубок с «Миланом» в 2003 и 2007 годах, а также с «Реалом» в 2014 и 2022 годах.

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