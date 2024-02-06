Аист не прилетал, а деньги — прилетали.

Компания последователей незабвенного Бендер-бея совершила очередной подкоп под нашу демографию и обрушила статистику аж на 708 маленьких граждан великой страны: некая продвинутая в области поиска лазеек в законодательстве женщина приходила в органы ЗАГСа и утверждала, что родила ребенка дома и приводила с собой приводила мужчину, который уверял, что он был свидетелем данного процесса.