❗️🔊Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что в этом году Лондон предоставит Украине больше военной помощи, чем когда-либо ранее.
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❗️🔊Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что в этом году Лондон предоставит Украине больше военной помощи, чем когда-либо ранее.