Кириллов: Россию хотят лишить права голоса в исполнительных органах КЗХО

В России предполагают, что после провокации Киева с применением отравляющих веществ в отношении РФ может быть вынесено решение о поражении в правах в качестве участника Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).
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