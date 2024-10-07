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Кириллов: Россию хотят лишить права голоса в исполнительных органах КЗХО

Кириллов: Россию хотят лишить права голоса в исполнительных органах КЗХО

В России предполагают, что после провокации Киева с применением отравляющих веществ в отношении РФ может быть вынесено решение о поражении в правах в качестве участника Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

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