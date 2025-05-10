Оперную певицу Анну Нетребко объявили в розыск судебные приставы 

Судебные приставы объявили в розыск оперную певицу Анну Нетребко. Как сообщил Telegram-канал SHOT, в ФССП пошли на такой шаг, чтобы обеспечить доступ сотрудников коммунальных служб в петербургскую квартиру артистки для проведения проверки на предмет несанкционированной перепланировки.
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