Импортозамещение, которое идет не туда

Российский рынок компрессоров претерпел серьезные изменения после ухода зарубежных игроков. Отечественные компании попытались занять освободившиеся ниши, но столкнулись с рядом проблем, связанных с качеством продукции и доступностью комплектующих, и уступили рынок китайским производителям.