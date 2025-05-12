Импортозамещение, которое идет не туда

Российский рынок компрессоров претерпел серьезные изменения после ухода зарубежных игроков. Отечественные компании попытались занять освободившиеся ниши, но столкнулись с рядом проблем, связанных с качеством продукции и доступностью комплектующих, и уступили рынок китайским производителям.
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