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После голосования по кандидатуре Мишустина Госдума направит документы Путину

После голосования по кандидатуре Мишустина Госдума направит документы Путину

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что после голосования депутатов по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра России Госдума направит документы президенту России Владимиру Путину.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
ПОНЯТНО, ЧТО САМЫЙ ДОСТОЙНЫЙ ПРЕМЬЕР РОССИИ. НО ДЛЯ ГОС Д. ЭТО ТОЛЬКО ПРОЦЕДУРА&quot;
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14 час.

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