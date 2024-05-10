После голосования по кандидатуре Мишустина Госдума направит документы Путину

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что после голосования депутатов по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра России Госдума направит документы президенту России Владимиру Путину.
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