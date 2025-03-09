ВСУ в курском приграничье бросают погибших сослуживцев и минируют тела

Украинские военные в курском приграничье бросают своих погибших сослуживцев, а также минируют тела. Об этом военному корреспонденту «Звезды» Андрею Вакуле рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным Литовец.
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