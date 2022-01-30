Про информационные истерики

Все уже привыкли, что нашего Президента демонизируют и именно поэтому отовсюду слышится: Что у Путина на уме? Когда он нанесет удар? Да, это форменная истерика или даже сумасшествие, которые обязательно спадут и откроется обычный либеральный тоталитаризм.
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