Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

273 подписчика

В Забайкалье продолжают тушить лесные пожары на площади более 90 тысяч гектаров

В Забайкалье продолжают тушить лесные пожары на площади более 90 тысяч гектаров

На территории Забайкальского края продолжаются работы по тушению лесных пожаров. За минувшие сутки ликвидировано два очага возгорания, но еще десять активных очагов остаются на землях Могочинского, Сретенского, Тунгокоченского и Шелопугинского районов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх