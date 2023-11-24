Барнаулец украл 15 бутылок дешевого алкоголя под влиянием сиюминутного стимула

Мужчина пришел в магазин и не смог справиться с внезапно возникшем внутренним побуждением похитить спиртное В Барнауле задержали 32-летнего мужчину, который похитил алкоголь, но не смог далеко с ним убежать, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.