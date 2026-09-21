Исторический рекорд в США по дизелю обновлён: 6,5 доллара за галлон

Впервые в истории средняя стоимость дизельного топлива в США превысила 6,5 доллара за галлон. Средняя стоимость дизельного топлива в США обновила исторический максимум, достигнув 6,5 доллара за галлон.
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