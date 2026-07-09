Илья Варламов назвал нехватку жилья серьезной проблемой Нью-Йорка

Блогер Илья Варламов, признанный иностранным агентом в РФ, выступил с критикой рынка недвижимости Нью-Йорка, указав на острую нехватку жилья и проблемы с состоянием квартир, а также назвал ошибки, влияющие на жизнь эмигрантов.