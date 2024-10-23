Дочь актрисы Надежды Михалковой Нина пришла на день рождения дедушки-режиссера

Кинорежиссер Никита Михалков отметил 79-летие в кругу семьи и друзей. На празднике появились самые младшие представители династии, в том числе дети Надежды Михалковой от режиссера Резо Гигинеишвили Нина и Иван, сообщил сайт Woman.
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