Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА На войне всё очень непредсказуемо. И, если командованием был дан конкретный приказ, это не значит, что для него нет исключений.
Генерал сказал - "пленных не брать!" Но что мы видим на фронте?
Комментарии
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виктор дабижа
речь идет о иностранных наемниках,этих брать в плен, затем менять нет смысла,по ходу движения к себе нашим действительно тяжело ,а если надо доставит своего раненого или тяжелого ,нет наемники пришли на нашу землю дать им 2на 1и еще "2 вглубь
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6 час.
Балу -
Иностранные наёмники не подпадают под международные договоренности о военнопленных, так зачем брать их в плен?... Чтобы показать их государствам, что их граждане воюют против нас, а потом обменять этих ублюдков на кого-нибудь, или, что ещё хуже, отпустить их в качестве "жеста доброй воли"?... На хер!... Только уничтожать!... А предъявлять правительствам можно фотографии и документы уничтоженных мразей... Вон порошенко не постеснялся кусок обшивки автобуса со свалки в ГА ООН притащить - и ничего... Не надо их жалеть... Они сами выбрали себе свою судьбу...
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3 час.
ЮЧ
Юрий Чернышенко
Да их не надо по отдельности хоронить, после боя экскаватор яму поглубже выроет, бульдозер сгребёт что осталось, зароет и притопчет.
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2 час.
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