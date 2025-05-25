Генерал сказал - "пленных не брать!" Но что мы видим на фронте?

речь идет о иностранных наемниках,этих брать в плен, затем менять нет смысла,по ходу движения к себе нашим действительно тяжело ,а если надо доставит своего раненого или тяжелого ,нет наемники пришли на нашу землю дать им 2на 1и еще "2 вглубь

Балу -

Иностранные наёмники не подпадают под международные договоренности о военнопленных, так зачем брать их в плен?... Чтобы показать их государствам, что их граждане воюют против нас, а потом обменять этих ублюдков на кого-нибудь, или, что ещё хуже, отпустить их в качестве "жеста доброй воли"?... На хер!... Только уничтожать!... А предъявлять правительствам можно фотографии и документы уничтоженных мразей... Вон порошенко не постеснялся кусок обшивки автобуса со свалки в ГА ООН притащить - и ничего... Не надо их жалеть... Они сами выбрали себе свою судьбу...