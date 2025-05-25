Медвежий угол
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Медвежий угол

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Генерал сказал - "пленных не брать!" Но что мы видим на фронте?

Генерал сказал - "пленных не брать!" Но что мы видим на фронте?

Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА На войне всё очень непредсказуемо. И, если командованием был дан конкретный приказ, это не значит, что для него нет исключений.

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Комментарии
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виктор дабижа
речь идет о иностранных наемниках,этих брать в плен, затем менять нет смысла,по ходу движения к себе нашим действительно тяжело ,а если надо доставит своего  раненого или тяжелого ,нет наемники пришли на нашу землю дать им 2на 1и еще &quot;2 вглубь
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6 час.
Балу -
Иностранные наёмники не подпадают под международные договоренности о военнопленных, так зачем брать их в плен?... Чтобы показать их государствам, что их граждане воюют против нас, а потом обменять этих ублюдков на кого-нибудь, или, что ещё хуже, отпустить их в качестве &quot;жеста доброй воли&quot;?... На хер!... Только уничтожать!... А предъявлять правительствам можно фотографии и документы уничтоженных мразей... Вон порошенко не постеснялся кусок обшивки автобуса со свалки в ГА ООН притащить - и ничего... Не надо их жалеть... Они сами выбрали себе свою судьбу...
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3 час.
ЮЧ
Юрий Чернышенко
Да их не надо по отдельности хоронить, после боя экскаватор яму поглубже выроет, бульдозер сгребёт что осталось, зароет и притопчет.
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2 час.
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