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Легенда владивостокского фастфуда расширяет свое присутствие в столице Дальнего Востока

Легенда владивостокского фастфуда расширяет свое присутствие в столице Дальнего Востока

Почти полгода прошло с момента перезапуска работы точек продажи знаменитых пян-се во Владивостоке. Тогда единственная в городе "пянсешная" била рекорды по посещаемости, продавая больше сотни паровых пирожков в день.

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