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Казахстан пообещал не следовать слепо антироссийским санкциям

Казахстан пообещал не следовать слепо антироссийским санкциям

Казахстан не станет слепо следовать антироссийским санкциям, в особенности если они затрагивают интересы казахстанских компаний.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Некомильфо казахам корчить из себя тут значимую силу... Для этого у них мысли должны быть в головах не только о &quot;своих баранах&quot;. К чему приводит  переоценка собственной роли в мире пусть они смотрят тут на Украину... От  шовинизма, ведь, от этого идет один лишь смрад (неприятный запах).
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