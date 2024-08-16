Казахстан пообещал не следовать слепо антироссийским санкциям

Влад Владимиров

Некомильфо казахам корчить из себя тут значимую силу... Для этого у них мысли должны быть в головах не только о "своих баранах". К чему приводит переоценка собственной роли в мире пусть они смотрят тут на Украину... От шовинизма, ведь, от этого идет один лишь смрад (неприятный запах).