Казахстан не станет слепо следовать антироссийским санкциям, в особенности если они затрагивают интересы казахстанских компаний.
Казахстан пообещал не следовать слепо антироссийским санкциям
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Влад Владимиров
Некомильфо казахам корчить из себя тут значимую силу... Для этого у них мысли должны быть в головах не только о "своих баранах". К чему приводит переоценка собственной роли в мире пусть они смотрят тут на Украину... От шовинизма, ведь, от этого идет один лишь смрад (неприятный запах).
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