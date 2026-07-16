ЯНАО получит от федерального фонда 775 млн на расселение из аварийного жилья

ЯНАО получит дополнительно 775,4 миллиона рублей по федеральному проекту «Жилье». Средства поступят по соглашению с Фондом развития территорий и будут направлены на переселение жителей из домов, признанных аварийными на 1 января 2017 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии