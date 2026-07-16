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ЯНАО получит от федерального фонда 775 млн на расселение из аварийного жилья

ЯНАО получит от федерального фонда 775 млн на расселение из аварийного жилья

ЯНАО получит дополнительно 775,4 миллиона рублей по федеральному проекту «Жилье». Средства поступят по соглашению с Фондом развития территорий и будут направлены на переселение жителей из домов, признанных аварийными на 1 января 2017 года.

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