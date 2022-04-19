Сразу три дома выгорели поутру в селах под Уссурийском

Сразу три дома выгорели поутру в селах под Уссурийском

Новая неделя началась с пожаров в селах Уссурийского городского округа. В Новоникольске огнем уничтожены два дачных домика, а в селе Борисовка выгорело частное подворье, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.

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