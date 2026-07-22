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Климатолог Терешонок: погода в Москве во второй половине лета превысит норму

Климатолог Терешонок: погода в Москве во второй половине лета превысит норму

Климатолог Николай Терешонок, возглавляющий отдел метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сообщил ТАСС о погодных перспективах для Москвы и центральной России.

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