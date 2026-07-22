Климатолог Терешонок: погода в Москве во второй половине лета превысит норму

Новости внутренней и внешней политики в России

Климатолог Николай Терешонок, возглавляющий отдел метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сообщил ТАСС о погодных перспективах для Москвы и центральной России.