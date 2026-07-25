328 украинских БПЛА уничтожены за ночь над 21 регионом России

В течение прошедшей ночи, в период с 20:00 мск 24 июля до 08:00 мск 25 июля, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 328 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Кировской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Чувашской Республики, Республики Марий Эл, Республики Башкортостан, Республики Калмыкия и над акваторией Азовского моря.