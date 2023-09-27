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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стивен Томпсон оценил перспективы Рахомнова: «Если Шавкат выиграет, то после нашего боя будет драться за титул»

Американец Стивен Томпсон оценил перспективы казахстанца Шавката Рахмонова: «Если Шавкат выиграет, то после нашего боя он должен будет драться за титул с Эдвардсом или Ковингтоном.

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