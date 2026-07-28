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Песков: Пашинян в беседе с Путиным не называл точных сроков референдума в Армении

Песков: Пашинян в беседе с Путиным не называл точных сроков референдума в Армении

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным не называл точных сроков проведения в стране референдума по вступлению в Европейский союз.

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