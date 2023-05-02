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На Украине запустили единый реестр пропавших без вести во время спецоперации

На Украине запустили единый реестр пропавших без вести во время спецоперации

Власти Украины создали специальный единый реестр пропавших без вести жителей страны. Об этом сообщило украинское министерство реинтеграции.

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