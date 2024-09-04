Элтон Джон ослеп на один глаз после тяжелой болезни

Британский певец Элтон Джон сообщил о слепоте после перенесенной летом инфекции. Как пишут в западной прессе, 77-летний исполнитель признался, что перестал четко видеть одним глазом из-за последствий заболевания.
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