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Китайцы создали солнечный элемент с КПД почти 30%: он сохраняет более 91% эффективности после 2000 часов работы

Китайцы создали солнечный элемент с КПД почти 30%: он сохраняет более 91% эффективности после 2000 часов работы

Китай разработал более стабильные перовскитные солнечные элементыУченые Китайской академии наук (CAS) создали тандемный солнечный элемент нового поколения, достигший эффективности преобразования солнечной энергии в 29,71%.

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