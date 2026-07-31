Китайцы создали солнечный элемент с КПД почти 30%: он сохраняет более 91% эффективности после 2000 часов работы

Китай разработал более стабильные перовскитные солнечные элементыУченые Китайской академии наук (CAS) создали тандемный солнечный элемент нового поколения, достигший эффективности преобразования солнечной энергии в 29,71%.
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