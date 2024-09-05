Жительница Суджи рассказала про первый день вторжения ВСУ

Половина населения Суджи Курской области, благодаря российским бойцам, смогла эвакуироваться из города в первый день вторжения ВСУ в регион, рассказала местная жительница Тамила Шепиль 5 сентября РИА Новости.
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