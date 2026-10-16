В Екатеринбургском зоопарке пополнение: 9 сентября в семействе сурикатов у самки Розы родилось трое малышей, теперь они уже начали выбираться из домика и гулять по вольеру.
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