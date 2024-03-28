Эксперт Марочко: Трафик ВСУ в Часов Яр нарастает, туда идут колонны, обратно «груз 200» и подбитая техника

Отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко, пообщался с журналистами РИА Новости и сообщил о том, что Киев бросает под Часов Яр резервы командования, которые там перемалываются и вывозятся обратно в виде груза «двести» или «триста».
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