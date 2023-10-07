Тропическая болезнь может стать серьезной проблемой в Европе и США в ближайшие годы

В этом десятилетии лихорадка денге станет серьёзной угрозой для США, Южной Европы и новых районов Африки, поскольку потепление создаст условия для распространения комаров, переносящих эту инфекцию, как рассказал Джереми Фаррар, специалист ВОЗ по инфекционным заболеваниям.
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